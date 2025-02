Quotidiano.net - Le democrazie diano risposte ai problemi reali

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 20 febbraio 2025 – Le pulsioni radicali nelleeuropee ci sono sempre state. Queste tuttavia si sono tradotte in consenso elettorale solo quando le forze politiche tradizionali non hanno saputo rispondere ad alcune domande della società, risultando odiosamente autoreferenziali. Nella prima stagione della nostra Repubblica la Dc e il Pci, hanno sempre saputo assorbire queste spinte rappresentandole. Nella seconda fase, a destra, Silvio Berlusconi prima e Giorgia Meloni poi hanno avuto la capacità di organizzare in una coalizione dalla sintesi moderata forze altrimenti destinate ad esprimere forme pericolose di protesta. A sinistra, la lunga stagione di governo del Pd ha comportato responsabilità che hanno aperto uno spazio trasversale di contestazione. Il successo elettorale del Movimento 5 Stelle ha incoraggiato forti ambizioni di rottura.