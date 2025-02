Lettera43.it - Le condizioni di salute di Papa Francesco: «È in lieve miglioramento»

prosegue il ricovero al decimo piano dell’ospedale Gemelli di Roma, dove si trova da venerdì 14 febbraio per una bronchite evoluta in polmonite bilaterale. Secondo l’ultimo bollettino medico diffuso dalla sala stampa vaticana, ledel Pontefice mostrano segnali di: «Ilè apiretico e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili». Durante la mattinata del 20 febbraio il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia e ha successivamente ripreso le sue attività di lavoro. Le cure stanno procedendo con risultati incoraggianti, come confermato dalla sala stampa vaticana.LEGGI ANCHE:riprenditi che Trump allunga le mani pure sul prossimo conclaveArticolo completo: Ledidi: «È in» dal blog Lettera43