Lavoro: il sistema sanitario cerca 60mila addetti entro marzo

Roma, 20 febbraio 2025 - Sono circale figure professionali richieste nelitaliano per il primo trimestre del 2025. Infermieri, ostetriche, specialisti della diagnostica: oltre la metà della domanda riguarderà ruoli legati alla riabilitazione, all’assistenza e alla prevenzione. E’ questo il dato principale che emerge dallo studio di AssoDatalab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle Agenzie per il, che ha stilato la top ten dei profili più riti nel settore della sanità in Italia. L’indagine sulle 10 figure professionali più richieste nelpubblico e privato è stata condotta su oltre 70mila annunci disulle principali piattaforme, LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate. In area prettamente medica, tra le professioni più rite spiccano il dermatologo, il medico fisiatra e lo specialista in medicina d’urgenza.