Ilrestodelcarlino.it - Lavori per il tram a Bologna, indennizzi a fondo perduto le attività di Santa Viola e Pontelungo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 febbraio 2025 - Sono pronti 80mila euro per lecommerciali colpite dai cantieri della linea rossa deldella zona. Il Comune lancia un nuovo bando, pubblicato oggi pomeriggio, di sostegno per le imprese e le realtà di commercio e artigianato, che potranno beneficiare degliper progetti di riqualificazione dei locali, degli arredi o di cura e miglioramento degli spazi anche pubblici, connessi ai temi di sicurezza, accessibilità o animazione territoriale. Le associazioni di categoria: “Siamo preoccupati” Se l’amministrazione gioisce, le associazioni di categoria, però, tirano il freno a mano. “Bene il bando, ma c’è grande preoccupazione per ledi commercio e dell’artigianato, che in particolare hanno grande difficoltà negli accessi ai cantieri - confessa Massimo Fontanarosa di Cna -.