Genovatoday.it - Lavori in A7, rampe provvisorie (forse) e una nuova rotonda

Leggi su Genovatoday.it

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 18 febbraio 2025 Lilli Lauro (FdI) ha chiesto di intervenire con Aspi per la creazione didi accesso e di uscitadurante ial casello autostradale di Busalla e ristori e supporti economici per le aziende locali.