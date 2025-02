Internews24.com - Lautaro Inter, quel dato inconfutabile spiega le difficoltà del bomber: ogni dieci tiri il Toro…

di Redazione, il capitano sta vivendo una fase dirispetto alle medie mentre, unil motivo dietro il periodo buio del, i dettagliMartinez è uno dei volti di alcuneche l’di Simone Inzaghi sta affrontando in campionato. Nulla di grave sia chiaro, ma è evidente come il Toro visto fino a questo momento in stagione sia solo un lontano parente dilo a cui eravamo abituati l’anno scorso. Una possibilezione la metta in luce La Gazzetta dello Sport questa mattina menzionando unfiglio del torneo fino all’ultima con la Juve. Di cosa si tratta? Della percentuale di realizzazione dell’argentino. Un anno fa –la Rosea nel merito – la punta trasformava il 30,1% delle sue conclusioni. In questo torneo invece, solo l’11,8%.