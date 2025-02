Iodonna.it - L'attrice si è dimenticata di ringraziare la scrittrice a Sanremo. Si è scusata, ma la creatrice del personaggio l'ha attaccata: «Sei un'ingrata»

Ostinata, scorbutica, dissacrante. Tutte caratteristiche facilmente attribuibili alla sostituta procuratrice Imma Tataranni, le cui vicende tornano in prima serata su Rai 1 da domenica 23 febbraio. Meno semplice era immaginare che quegli stessi tratti li avremmo visti in mostra durante la presentazione in conferenza stampa della quarta stagione, “arena” di un inatteso scontro tra Mariolina Venezia, che con i suoi libri ha creato ildel magistrato materano, e Vanessa Scalera, l’che lo interpreta nella fiction Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Tutta colpa di una dimenticanza avvenuta al Festival di2025. “Imma Tataranni”: le foto e gli attori della fiction Rai guarda le foto Imma Tataranni: cos’è successo a?Sì perché Vanessa Scalera, ospite della serata finale del Festival diper lanciare la nuova stagione della fiction, ha effettivamente dimenticato diMariolina Venezia.