Bergamonews.it - L’attivista boliviana Maria Galindo a Bergamo per presentare il suo libro “Femminismo bastardo”

. Sabato 22 febbraiosarà aperil suo ultimo(Mimesis Edizioni) in un incontro promosso dalle associazioni “Bolivianos en Italia” e “Su la testa”. Appuntamento alle 18 al ristorante “Villa Tunari” (via Moroni 16), modera l’incontro l’avvocato Omar Averanga.Scrittrice, psicologa, conduttrice radiofonica e attivista, è la fondatrice di Mujeres Creando, uno dei più importanti movimenti femministi del Sud America.Le molte anime di Maríasono tutte collegate dal bastardismo, un approccio intellettuale che sposa la contraddizione, la complessità, la sovversione.Unendo prosa, poesia, saggio e manifesto politico,traccia le coordinate per il nuovodel XXI Secolo e passa in rassegna, tramite la prospettiva anarchica e decoloniale dell’autrice, le questioni fondamentali che esso dovrà affrontare.