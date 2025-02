Iodonna.it - L’Associazione Luca Coscioni lancia la campagna “PMA per tutte”. Donne single comprese

Milano, 20 feb. (askanews) – Oggi, in Italia, molteche vogliono diventare madri si trovano davanti a una legge che glielo impedisce: la legge 40 del 2004, infatti, vieta a personee a coppie dello stesso sesso di accedere alla Pma (Procreazione medicalmente assistita). Questo divieto spinge moltead andare all’estero per accedere alla fecondazione assistita, rendendo di fatto questo percorso accessibile solo a chi ha le risorse economiche necessarie, creando un’ulteriore discriminazione sociale. Leggi anche › Fecondazione assistita, 20 anni di legge 40: «Com’è cambiata, come deve cambiare» L’Associazionela“PMA per tutte”.Per questo motivo, l’Associazione, in occasione del Consiglio Generale in corso a Roma questa mattina, hato “PMA per tutte”.