Ilrestodelcarlino.it - L’assessore regionale Allegni apre però alla proposta unitaria: "Siamo pronti a sostenerla"

In attesa del bando, che potrebbe confermare o smentire le indicazioni anticipate dal sindaco Gian Luca Zattini in meritopresunta incandidabilità congiunta, arrivano interventi dRegione. "È evidente che l’ipotesi di candidature condivise da parte di città limitrofe, e Forlì e Cesena sono co-capoluoghi di provincia, assume un particolare interesse per la possibilità di costruire una, che vada a beneficio di tutto il territorio – sottolinea l’assessoraGessica–. Valuteremo il bando che uscirà nei prossimi mesi, nel frattempo cercheremo un’interlocuzione col Governo, per portare avanti una, per la quale è prima di tutto importante che entrambe le città, insieme a noi, ci credano". Anche i tre consiglieri regionali Ancarani, Lucchi e Valbonesi sposano l’idea di proporre insieme Forlì e Cesena.