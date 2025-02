Ilgiorno.it - Lascito testamentario: uno strumento per rispettare le volontà e compiere scelte generose

Leggi su Ilgiorno.it

Ilè un’azione che consente a chiunque di destinare parte o tutti i propri averi a soggetti scelti liberamente. Sebbene possa essere redatto in qualsiasi momento, ha effetto solo dopo il decesso e rimane modificabile fino a quel momento, garantendo ladel testatore. Ilrappresenta una donazione inserita nel testamento ed è considerato un gesto di solidarietà, poiché può costituire un'importante fonte di sostegno per organizzazioni no profit. La legge italiana permette di destinare la cosiddetta quota disponibile a enti benefici, motivo per cui ilè spesso chiamato "solidale". Il testamento è loche assicura il rispetto delleespresse e permette di, coinvolgendo anche soggetti esterni alla famiglia.