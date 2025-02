Iodonna.it - L’arte di scusarsi: 8 modi per riparare e riconquistare fiducia

Non basta pronunciare un semplice «Mi dispiace» per rimediare a un errore. Chiedere scusa è un’arte che, per andare a buon fine, deve legarsi a valori di sincerità, auto-analisi ed empatia. Dimostrando di essere pronte e disponibili a cambiare atteggiamento e a far parlare concretamente i gesti. Al di là delle parole, infatti, chiedere scusa richiede azioni che mostrano reale consapevolezza e impegno. Quante volte ti sei trovata a doveruna situazione, senza sapere esattamente come farlo? Ecco, allora, una guida pratica per trasformare le tue scuse in gesti autentici, capaci di ricostruire, serenità e connessione. Rapporti familiari: quando non parlarsi più è salvifico X Accetta la tua responsabilità«Chiedere scusa significa assumerti pienamente le tue responsabilità» spiega la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara.