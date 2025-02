Anteprima24.it - L’Arcivescovo Accrocca tra i 65 operai in lotta della Hanon auspica il subentro di una nuova proprietà.

Tempo di lettura: 2 minutidi Benevento Mons. Feliceha portato la sua solidarietà ai lavoratoriSystem recandosi al presidio di questo pomeriggio di contrada Olivola dei lavoratori dell’Azienda coreana cheno per il proprio posto di lavoro.La situazione è delicata: i 65 lavoratori hanno dovuto assistere nei giorni scorsi alla conferma da partevolontà di chiudere il sito di contrada Olivola. Anche l’incontro a Roma, al Ministero del Lavoro, negli uffici del sottosegretario Claudio Durigon, è stato infruttuoso rispetto alle attese.La decisione di chiudere il sito produttivo beneventano sembrerebbe legata al calo delle commesse, diminuite da giugno scorso di non meno del 50%. Una situazione molto grave che peraltro coinvolge a livello internazionale lo stesso settore dell’automotive: non si intravedono spiragli se non prolungare almeno sino a dicembre il ricorso agli ammortizzatori sociali.