L’arbitro spagnolo che ha inviato Jude Bellingham ha cancellato la cattiva condotta a seguito di indagini

2025-02-20 19:28:00 Il web non parla d’altro:Jose Luis Munuera Montero è stato esonerato da qualsiasidi un’indagine della Federazione di calcio (RFEF) del paese in un potenziale conflitto di interessi che coinvolge la sua società di consulenza sportiva e privata che è proprietaria.In una dichiarazione rilasciata giovedì, la RFEF ha confermato che non sarebbe stata intrapresa alcuna azione disciplinare controdi 41 anni, che ha affrontato un controllo dopo aver emesso un cartellino rosso aldel Real Madrid per aver usato il linguaggio fallo durante l’1-1 di sabato contro Osasuna.Munuera ha disattivato il suo account Instagram dopo essere stato inondato con migliaia di commenti, tra cui insulti e minacce di morte sulla scia della partita.