Ilgiorno.it - L’appuntamento con Euroluce: "Flessibilità e innovazione sono le nostre carte vincenti"

Gli artisti l’hanno usata nei secoli per squarciare veli, creare atmosfere, dare profondità a volti, ambienti e personaggi, o ancora per rappresentare il divino. Dall’arte all’arredo, la luce è sempre protagonista, al punto da guadagnarsi uno spazio di 32mila metri quadrati al Salone del Mobile, dall’8 al 13 aprile a Milano Rho Fiera. Dopo il successo dell’edizione 2023 “The City of Lights“, torna infatti la Biennale, con più di 300 brand da 25 Paesi, tra i quali una decina di marchi “made in Brianza“, con un Forum internazionale di due giorni fitti di appuntamenti. "La luce non solo fa apparire le cose, ma crea atmosfere, profondità e percezioni capaci di interpretare architetture e spazi aperti, come in un pentagramma. E Il ruolo del progettista è sempre più simile a quello del direttore d’orchestra", spiega Carlo Urbinati, presidente Assoluce di FederlegnoArredo.