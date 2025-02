Gqitalia.it - L'amore ai tempi delle frodi digitali

Negli ultimi, quellotruffe online sentimentali - i romance scam, per dirla all'anglosassone - è diventato un fenomeno sempre più rilevante. Dal finto Brad Pitt che convince ignare fan a inviargli denaro - in Francia, una donna circuita da truffatori che le inviavano selfie ritoccati e immagini create con l’intelligenza artificiale del celebre attore americano ha perso oltre 830mila euro - fino ai casi meno eclatanti, ma altrettanto devastanti, il romance scam continua a mietere vittime in tutto il mondo. Ma come funzionano esattamente queste? E soprattutto, al di là del sorriso di circostanza che possono suscitare queste vicende, perché dovremmo starci attenti?Fenomenologia e numeri dei romance scamIl meccanismo è tanto subdolo quanto efficace: il truffatore (o la truffatrice) si presenta come l'anima gemella perfetta, instaura un rapporto di fiducia online con la vittima, e quando il terreno è pronto scatta la richiesta di denaro, regali o informazioni bancarie.