L’ambulatorio non è adatto e rimane vuoto

Dall’inizio di questo mese che i medici di medicina generale convenzionati con Ats non offrono più servizio in paese. Nelcomunale di via Sant’Antonio 6 è rimasta solo una pediatra. Le dottoresse Roberta Rigamonti, Daniela Magni e Maria Grazia Martino se ne sono andate. I pazienti veduggesi dovranno quindi raggiungere gli studi di Briosco (nelle vie Pasino e Parini) e Renate (via Roma), negli abituali giorni di ricevimento, per visite e ricette. In paese è risaputo che gli ambulatori al piano terra non sono adatti. Nel 2020, sfruttando la possibilità di un consistente finanziamento del Governo, la Giunta Dittonghi aveva messo sul tavolo la ristrutturazione degli spazi, mirata principalmente all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’operazione è risultata però tecnicamente impossibile, tanto che i soldi a bilancio per il cantiere erano rimasto al palo.