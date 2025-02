Quicomo.it - Lago di Como, variante della Tremezzina: i lavori non ripartono

Leggi su Quicomo.it

Nuovo veritce in Prefettura diper verificare l'avanzamento del cantiere. tra la Struttura Territoriale ANAS Lombardia e i rappresentanti del territorio per Durante l'incontro, ANAS Lombardia ha illustrato le attività procedimentali poste in essere a seguito.