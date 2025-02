L’agenda 2030 vista dagli artisti

Leggi su Ildenaro.it

Da anni si parla e si studiacome una corsa ad ostacoli assolutamente da vincere. Da qualche parte, ormai, si vocifera di una traslazione in avanti del, almeno fino al 2050. Cosa è successo? Cosa c’è da sapere sul? Ce ne parlano due giovani, Denise Micera ed Emanuele Ortiero, impegnati a promuoveree ad intercettare problemi e potenziali soluzioni.di Denise Micera ed Emanuele Ortieroè un piano d’azione globale adottato dalle Nazioni Unite nel 2015 per promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Comprende 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che mirano a risolvere sfide globali come la povertà, le disuguaglianze, la protezione dell’ambiente e la promozione della pace e della giustizia. Ecco alcuni degli obiettivi prestabiliti: sostenibilità in tutte le sue forme, “leave no one behind” nessuno deve essere lasciato indietro, educazione per tutti e parità di genere, innovazione e partnership, città del futuro, il ruolo delle imprese e un’opportunità per tutti.