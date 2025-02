Amica.it - Laetitia Casta senza filtri per Balmain: la nuova campagna è una piccola rivoluzione

, sotto unaluce. L’attrice e modella francese è il volto delladiper la Primavera/Estate 2025, dal titolo “An Authentic Woman”. Il direttore creativo della Maison, Olivier Rousteing, ha unito le forze con il fotografo Juergen Teller per dare una svolta all’immagine del brand: le foto colpiscono per la loro spontaneità e autenticità.è il nuovo volto diIn un’intervista a WWD, Rousteig ha detto che l’attrice e modella, ambasciatrice della bellezza francese nel mondo, è stata a lungo una sua ispirazione.è stata scelta per “l’incredibile femminilità” così come per il brivido “di pericolo e tensione” che riesce a evocare negli scatti.