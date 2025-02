Laverita.info - Lady Drink 2025, lo storico concorso per barladies professioniste

Dal 1996, un evento che celebra il talento femminile nel bartending, tra creatività, tecnica e passione.torna anche quest’anno, riaffermandosi come riferimento per ledel bartending. Unche ha fatto la storia italiana e non solo, essendo il primo e tuttora unico evento non aziendale dedicato esclusivamente alle. L’edizionesi terrà il lunedì prossimo all’Hotel Nautico di Riccione, con rinnovato impegno nel valorizzare il talento femminile dietro il bancone.Ideato da Danilo Bellucci,ha visto la luce a Perugia nel 1996 e da allora ha attraversato l’Italia con finali in città come Milano, Roma, Genova. In quasi trent’anni, ilha dato spazio a talenti emergenti, mettendo in risalto l’importanza di creareinnovativi.