Laboratorio YøWP | l’arte diventa emozione e riflessione coinvolgendo i visitatori

Bergamo. Sino a domenica 23 febbraio gli spazi di31 Art Gallery, in via Broseta, 19 a Bergamo, ospitano una mostra delartistico.L’esposizione, intitolata “31 Art Gallery incontra”, si propone come un’occasione per ammirare quattro opere nate dalla creatività di Mauriziojacopo Andriolo, Massimiliano Crotti, Andrea Maffioletti e Giuseppe Zambiasi, che attraverso i propri lavori esprimono un appassionante e coinvolgente dialogo con.L’esposizione, inaugurata lo scorso 31 gennaio, è composta da quattro progetti dotati di molteplici e profondi significati.Il primo, intitolato “Così la demenza dell’uomo e la santità del cielo”, è il frutto di un lavoro degli artisti a più mani, sovrapponendosi, modificandosi e cancellandosi. Ispirato al romanzo “Moby Dick” di Herman Melville, è costituito da un’ampia superficie di carta da spolvero percorsa da un movimento ondoso e materico, corposo e magmatico, dove i quattro differenti segni si fondono in un unico moto curvilineo che evoca una presenza marina dall’orizzonte compresso.