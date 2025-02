Ilgiorno.it - L’abc della buona salute in un mese di incontri

Leggi su Ilgiorno.it

Une più diper parlare direttamente con i brianzoli di stili di vita sani, di alimentazione, di giovani e disturbi del comportamento alimentare,mentale, servizi a disposizione contro le ludopatie e le dipendenze da tabacco o comportamenti a rischio, gestione dell’urgenza e assistenza sul territorio. Sei appuntamenti itineranti per altrettanti paesi e città, con esperti del settore sanitario e medici che ragioneranno die benessere per tutti. È l’iniziativa “Lain Comune - I cittadini e le Case di Comunità“, che verrà portata avanti dalle amministrazioni di Biassono, Vedano, Macherio, Sovico, Albiate e Triuggio in collaborazione con Asst Brianza e Ats Brianza. Si partirà giovedì 27 a Macherio, alle 20.30 nella Casa di Comunità di via Italia, con Filippo Viganò, presidente delle Comunità, e Corrado Guzzon, direttore del distretto di Carate dell’Asst, che rifletteranno su “La: i determinantie l’assistenza territoriale“.