Sport.quotidiano.net - La Vis nel fortino della sorpresa Pineto. Ternana e Torres hanno già "pagato"

Si prospetta un avvincente scontro in piena zona playoff domani alle 20,30 al Mimmo Pavone di. Dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Sestri Levante i biancorossi, al completo ad eccezione del lungodegente Bove, si dovranno infatti superare per tornare al successo. Ilinfatti ha dimostrato, già in diverse occasioni, che tra le mura amiche è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Sono ben sette i punti accumulati dagli abruzzesi nelle ultime tre gare casalinghe. Oltre alla più recente vittoria contro il Legnago, i biancoazzurri avevano fermato. Se contro i sardi avevano risposto colpo su colpo alle offensive rossoblù guadagnando con merito il pareggio a reti bianche, contro la, non limitandosi al pari,ottenuto l’intera posta in palio e non correndo particolari rischi avrebbero meritato addirittura qualcosa di più dell’1-0.