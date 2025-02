Donnapop.it - La violenza subita da Selvaggia Lucarelli è la violenza che subiscono tutte le donne

Leggi su Donnapop.it

Quello che è successo aè di una gravità assoluta e rivela una serie di cose che, poco per volta, provo a raccontare.Intanto, facciamo un passo indietro:non ha apprezzato il brano di Simone Cristicchi e ne ha parlato al Dopo Festival, dove era chiamata – appunto – a commentare la kermesse. In seguito, in un lungo articolo pubblicato sulla sua newsletter Vale Tutto, ha spiegato dettagliatamente la propria posizione. Sin da subito, tuttavia, è parso chiaro a tutti che in Rai fosse più semplice dire «In Palestina è in corso un genocidio» che «La canzone di Cristicchi non mi piace». Perché? Semplice: Cristicchi è un artista caro alla destra italiana per le sue posizioni conservatrici.Insomma, in questo nuovo corso della Rai, ma soprattutto di Sanremo, Cristicchi è il simbolo perfetto del ritorno alla tradizione, al rigore, ai valori cari al governo Meloni: è un uomo eterosessuale, padre di famiglia, fervente cattolico, impegnato in uno spettacolo controverso sulle foibe, contrario alla gestazione per altri.