Thesocialpost.it - La verità ti fa male: le parole di Trump su Zelensky e il destino dell’Europa

Leggi su Thesocialpost.it

Lati fa, così diceva Caterina Caselli al secolo caschetto d’oro. Un altro biondo, Donaldnel suo gergo da Tycoon, grezzo ma immediato, politicamente scorretto, ha detto lasu, quella che la Nato precedente, ma soprattutto l’Europa, non voleva sentire. Ovviamente molto più prosaici sono i motivi per cui lo ha detto, ma questo è un altro discorso. Non pensiamo minimamente che l’Ucraina sia il Belgio o la Danimarca, che ci sia reale e diffusa democrazia, che non ci siano oligarchi, come quelli che hanno spinto al potere, o la famosa mafia Ucraina non seconda a quella russa. Gli Ucraini, con alcune differenze regionalistiche e storiche, sono i famosi Rus’ di Kiev, il primogenito gruppo etnico ugrofinnico che poi si è spostato nel nomadismo combattente degli inizi del primo millennio verso Est, verso Mosca.