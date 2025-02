Quotidiano.net - La vera Sissi. Donna inquieta e indipendente

È una delle donne più famose di tutti i tempi. Protagonista nell’immaginario di una vita da fiaba tra carrozze dorate, gioielli, balli a corte. Elisabetta d’Austria, in realtà, era molto altro:, in contrasto con le convenzioni della sua epoca. A raccontarla in scena è Federica Luna Vincenti, che torna a recitare in teatro conl’Imperatrice, testo scritto e diretto da Roberto Cavosi, di cui è anche produttrice con la Goldenart insieme agli Stabili di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia, in prima assoluta sabato e domenica a Città di Castello e poi in tournée fino ad aprile (tappe anche a Firenze, Milano, Bolzano, Trieste, Lecce). Anoressica, in eterno lutto per la morte di due dei suoi figli,cercava di esorcizzare il dolore attraverso estenuanti sedute ginniche, con l’infinita cura del corpo e della pettinatura.