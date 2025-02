Ilrestodelcarlino.it - "La Uno Bianca non ha ancora spiegazioni"

"Sono passati 37 anni ma quella mattina la ricordiamo tutti distintamente: l’esplosione, le sirene, il dolore, gli interrogativi che a distanza di tanto tempo non hannoavuto risposta adeguata". Sono le parole con le quali ieri mattina Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio, ha dato il via alla semplice cerimonia di commemorazione dell’uccisione della guardia giurata Carlo Beccari che, a 26 anni, il 19 febbraio 1988 nell’espletamento del suo dovere presso il supermercato Coop in via Marconi, fu ucciso dai componenti della Banda della Uno. Una ricorrenzaben sentita dai casalecchiesi, che ieri sono intervenuti numerosi alla cerimonia che si è svolta nel giardino del supermercato Coop, dove la banda guidata dai fratelli Savi uccise la guardia giurata, lasciando orfana la figlia Veronica, anche lei presente ieri mattina, che all’epoca del fatto aveva tre anni.