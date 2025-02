Ilgiorno.it - La tragedia di William Procopio, morto a 34 anni: raccolta fondi per aiutare moglie e figli dell’ex pallavolista

Monza – “Lo scorso lunedìci ha lasciati in seguito a un tragico incidente, lasciando dietro di sé unae due bambini piccoli”. Inizia così il messaggio che accompagna laperla famiglia di, il padre di 34il 17 febbraio in un gravissimo incidente avvenuto a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. Ed è una comunità scossa e attonita per la perdita quella che, rispondendo all’appello, ha già donato più di 21 mila euro. Chi eraResidente a Brugherio,era un exprofessionista. Ha giocato in Serie A2 e poi in A1 nella prima maschile del Consorzio Vero Volley dal 2013 al 2015. “Di ruolo libero, con la maglia numero 1, ha difeso i colori Vero Volley in 53 apparizioni totali”, ha scritto la squadra.