La Toro Wood tira dritto e rifiuta di incontrare la Cgil

Arezzo, 20 febbraio 2025 – LadilaNessuna garanzia per i lavoratori. Sindacato e lavoratori si preparano a nuove iniziative Lasi èta dilaper discutere del futuro dei lavoratori adesso Hsg e che a maggio dovrebbero passare nel suo libro paga. “Visto che lanon ha acquisito solo lo stabilimento ma anche il ramo d’impresa e quindi attività, macchinari e dipendenti, per noi è scontato che questo passaggio ci debba essere – commenta Alessandro Mugnai, dirigente Filctem. Scontato per noi ma non per laalla quale avevamo chiesto un incontro proprio per verificare questa strana situazione”. La risposta è stata lapidaria più che sintetica: “vi comunichiamo che abbiamo già discusso sulla questione in occasione del nostro incontro in Prefettura lo scorso 31 Gennaio precisando chiaramente la nostra posizione relativa al Ramo d'azienda”.