Liberoquotidiano.it - "La tessera di FdI garantisce l'impunità?": Delmastro condannato, sconcertante Bonafè da Del Debbio

Condanna a otto mesi per Andrea, sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, per rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito della vicenda Alfredo Cospito.nonostante la richiesta di assoluzione da parte dei pm. Una condanna che ha fatto nuovamente divampare lo scontro tra governo e magistratura, tra esecutivo e toghe rosse. Durissime le parole di Giorgia Meloni, che ha detto di essere "sconcertata dalla sentenza", confermando poi: no alle dimissioni, così come detto a caldo anche dallo stesso sottosegretario. E tutta FdI ha fatto quadrato attorno al sottosegretario: anche Giovanni Donzelli ha speso parole fortissime sulla sentenza. Il tema tiene ovviamente banco anche in tv, per esempio a 4 di sera, il programma condotto da Paolo Delsu Rete 4, la puntata è quella di giovedì 20 febbraio.