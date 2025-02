Metropolitanmagazine.it - La tennista Emma Raducanu riconosce il suo stalker tra gli spalti e blocca l’incontro

Momenti di grande tensione per, impegnata nel tornero Wta 1000 di Dubai. La ventiduennebritannica stava disputando un match contro Karolina Muchova quando, guardando verso il pubblico, ha riconosciuto tra gliil volto del suo, che la tormenta da diverso tempo. Presa dal panico, ha smesso di giocare e si è avvicinata all’arbitro per spiegare la situazione. Parlando con la giudice di gara, la campionessa degli Us Open 2021 ha indicato l’uomo, per poi nascondersi dietro la torretta. A consolarla, la sua avversaria.Come confermato dagli organizzatori del torneo, il soggetto è stato allontanato dall’area e sarà «bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia». Dopo essersi ripresa, la sportiva è tornata in campo ed è riuscita a rientrare in partita.