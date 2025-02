Ilfattoquotidiano.it - La strana reazione di un nervoso Guardiola: risponde “sì” per 9 volte dopo l’eliminazione del City in Champions

Non ci sono più dubbi: Pepsta vivendo il momento peggiore della sua carriera. Il catalano non riesce a rimettere in riga il suo Manchesterai playoff diLeague è l’ennesima dimostrazione. Il Real Madrid ha travolto gli inglesi 3–1 al Bernabeu grazie alla fenomenale tripletta di Mbappé. L’ex allenatore del Barcellona, proprio in virtù del suo passato blaugrana, è stato vittima di una presa in giro da parte del pubblico di fede madridista con un coro che lo sollecitava a restare alla guida degli inglesi.“In Inghilterra cantano riguardo al tuo licenziamento, mentre qui a Madrid ti dicono di restare. Hai la forza di restare?“, è stato chiesto nell’intervista post match ache ha pronunciato la parola “sì” ben nove. Poi ha aggiunto: “Voglio continuare.