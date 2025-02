Ilrestodelcarlino.it - La storia delle "Serve" di Genet con la mitica Eva Robin’s

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La stagione del teatro della Rocca a Novellara stasera alle 20,45 propone "Le" di Jean, ispirato da un fatto di cronaca realmente accaduto nel febbraio 1933 a Le Mans, in Francia. La regista Veronica Cruciani ambienta la vicenda in una città contemporanea, valorizzando i temi, attualissimi, del potere e del genere. Il ruolo di Madame è affidato a Eva(foto), icona pop dall’originale percorso teatrale. In scena pure Beatrice Vecchione e Matilde Vigna. "Le" racconta ladi due cameriere che allo stesso tempo amano e odiano la loro padrona, Madame. Le, che hanno denunciato l’amante di Madame scrivendo lettere anonime, vengono a sapere che l’amante sarà rilasciato per mancanza di prove e che il loro tradimento verrà scoperto. Nel tentativo di coprire la loro colpa provano ad assassinare Madame.