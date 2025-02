Iodonna.it - La spiaggia più bella del mondo nel 2025? In Grecia. E l'Italia non c'è: la spiaggia dei Conigli a Lampedusa conquista solo l'undicesimo posto

Sabbia rosa accarezzata dal sole e acque limpide e cristalline: i viaggiatori di TripAdvisor hanno ufficialmente riconosciuto comepiùdelper il, Elafonissi beach, in. L’arenile, gioiello su un’itto vicino a Creta, è il più suggestivo del pianeta. Una sola nota stonata in questa classifica: nella top ten mondiale non figura nessunana. La splendidadeiin Sicilia è undicesima, mentre Tropea si ferma addirittura al ventesimo. Le 25 spiagge più belle del: in classifica due perlene X Leggi anche › La rivoluzione delle spiagge inclusive, ma insonoil 10% › Le spiagge più amate di: la Sardegna è regina assoluta Lapiùdelè inDopo quattro anni di assenza, torna a brillare la