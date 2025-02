Ilfoglio.it - La sparizione di Milan, Atalanta e Juventus dalla Champions League

Gli esaltati ed esultanti giubili dopo un calciomercato invernale di rilevanza europea, capace di portare in Italia di nuovo campioni del pallone, o quanto meno presunti e propagandati tali, si sono spenti definitivamente nella notte del 19 febbraio, dopo un'agonia di ben un giorno., in perfetto ordine cronologico, sono state eliminate. Mandate a casa, e senza scandalo, da Feyenoord, Club Brugge e Psv. Tre buone squadre, di quelle che però sono talmente lontane dal vertice del calcio europeo che non possono non essere battute. E invece. Feyenoord, Club Brugge e Psv hanno una cosa in comune: sono tre squadre che corrono molto e sono capaci di darsi una mano. In Serie A di squadre che corrono e sanno darsi una mano ce ne sono pochissime. Una era l', ma ha smesso di correre e di darsi una mano dopo aver vissuto qualche settimana da capoclassifica in Italia e aver preso una sbornia talmente pesante da non essersi ancora ripresa.