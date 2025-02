Liberoquotidiano.it - La sinistra dichiara guerra agli Usa: Schlein-Conte, le folli dichiarazioni contro Donald Trump

Nella migliore tradizione dell'armiamoci e partite. Da Enrico Letta a Elly, da Nicola Fratoianni a Giuseppe, la, in nome dell'Europa,Stati Uniti e pretende che a farla sia Giorgia Meloni. Il campo progressista, largo d'ambizioni e stretto di vedute, prima certifica autonomamente la rottura definitiva tra Bruxelles e Washington, poi chiede alla presidente del Consiglio di andare in Parlamento per spiegare se sta con gli Usa o con la Ue. Sono tempi difficili, siamo a una svolta decisiva, è l'argomentazione, urge un chiarimento. Davvero singolare la nostra opposizione, anzi unica, visto che quelle, di destra e di, degli altri 26 Stati membri dell'Unione non hanno di queste pretese nei confronti dei rispettivi governi. A riprova che alla compagnia di giro succitata poco importa dell'interesse dell'Italia, ancora meno di quello dell'Europa: l'obiettivo è solo mettere in difficoltà il premier, pressarlo, costringerlo a sbilanciarsi in un momento particolare, sperare che faccia un errore al quale appenderlo; e dell'interesse nazionale, chi se ne sbatte.