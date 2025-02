Puntomagazine.it - “La sindrome dell’Eternità” di Vincenzo Lusa

Con “La”,ci conduce in un viaggio nel mondo dell’urban fantasyCasa editrice: Armando EditoreCollana: NarrareGenere: Thriller sentimentalePagine: 342Prezzo: 18,00 €È arrivato in libreria “La”, il nuovo romanzo dpubblicato nella collana “Narrare” di Armando Editore.È un urban fantasy che trasporta il lettore in un futuro prossimo avvolto in un’atmosfera di mistero e meraviglie tecnologiche, un connubio cheriesce a rendere con una scrittura elegante e avvincente.La trama si sviluppa attorno ad Alessandro Gigli, un ex storico italiano diventato uno sceneggiatore hollywoodiano. In un’affascinante Venezia del 2050 Alessandro incrocia lo sguardo di una donna che evoca in lui la memoria dell’amore perduto, Raina, tragicamente scomparsa in un incidente stradale.