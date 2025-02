Ilnapolista.it - La Seredova su Buffon: «Gigi ed io stiamo bene, ma ognuno a casa sua»

Leggi su Ilnapolista.it

Alenaè stata ospite della puntata del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante. La modella ha parlato del suo rapporto condopo la separazione:«Sono andata a vedereanche dopo la separazione»Alenaha ammesso di volere ancora moltoa “one”, così lo chiama nel podcast, e spiega: «Io ho continuato a vedere le sue partite dopo la separazione, perché io sono una sua tifosa, tifoone come atleta».Meglio però essere separati:«ed io, masua! Io penso semplicemente che sia importante starenel proprio ambiente.sta, ha la sua famiglia. Io sto, ho la mia famiglia. Penso che questo per i nostri figli sia molto più sano che trascorrere un Natale tutti insieme in cui ci si chiede per maniera “Come stai?.