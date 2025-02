Formiche.net - La Russia si sta ingolfando. E lo ammette anche il Cremlino

Leggi su Formiche.net

Detto da un membro del governo fa un tutt’altro effetto, se non altro perché non si tratta di economisti e analisti. L’economia russa sta effettivamente rallentando, per tutta una serie di motivazioni a più riprese messe in evidenza da questa testata. La voce è quella del ministro per lo Sviluppo Economico, Maxim Reshetnikov, figura di primo piano nella nomenklatura russa e nella gestione, insieme al responsabile delle Finanze, Anton Silunov, dell’economia della Federazione.La quale sta effettivamente “mostrando i primi segnali di raffreddamento, con vendite e ordini in calo in vari settori a causa degli elevati tassi di interesse e dell’inflazione”, ha affermato Reshetnikov, citato dall’agenzia di stampa Interfax. Considerazioni amare, arrivate a valle di una discussione interna allo stesso governo, dalla quale sono emerse una serie di criticità, a cominciare dai prezzi più bassi del petrolio, i vincoli di bilancio e l’aumento dei crediti inesigibili da parte delle b