Lettera43.it - La Russa: «Credo nell’innocenza di mio figlio, non ricordo di aver parlato con Pazzali del caso»

Ignazio La, ha dichiarato di crederedelLeonardo Apache, indagato per violenza sessuale insieme a un amico. Lo ha detto fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano, dove ha partecipato a un’udienza per opporsi all’archiviazione di una sua denuncia contro due puntate della trasmissione Report. Interrogato dai cronisti su una presunta telefonata con Enrico, in cui, secondo quanto riportato agli inquirenti dall’hacker Samuele Calamucci, i due avrebberodeldelprima che questo fosse di pubblico dominio, ha replicato: «Mi riporto al Fatto Quotidiano di oggi, che ha correttamente registrato che la notizia del primo giorno era inesatta». Ha inoltre precisato di «non ricordare quella telefonata», e di «non essere a conoscenza delle attività dell’agenzia investigativa di, Sicuro è che io non avrei mai potuto nemmeno immaginare che il capo della Fiera di Milano avesse come seconda attività quella di fare attività spionistica».