Nerdpool.it - La Ruota del Tempo 3: il video della scena iniziale della terza stagione

Primeha sorpreso i fan rilasciando in esclusiva i primi 11 minutidi Ladel. Questo speciale sneak peek è ora disponibile per la visione al termine del terzo episodiodi Reacher, uscito oggi sulla piattaforma. L’attesissima nuovaserie fantasy basata sui romanzi di Robert Jordan farà il suo debutto globale il 13 marzo 2025 su Primeed è co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.Un’anteprima ricca di azioneI primi minutidi Ladeloffrono uno spettacolo visivamente mozzafiato, con una lotta epica tra le forzeLuce e quelle dell’Oscurità. Le Aes Sedai dell’Ajah Nera, che hanno giurato fedeltà al Tenebroso, emergono dall’ombra e scatenano una battaglia feroce che avrà conseguenze drammatiche per l’intero mondo.