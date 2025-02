Iltempo.it - La riunione segreta di Re per il conclave: Vaticano pronto a ogni scenario

Leggi su Iltempo.it

Papa Francesco ha trascorso una notte "serena", spiega una nota deldiffusa su X che fa sapere che il Pontefice "si è alzato e ha fatto colazione in poltrona". Seppur le condizioni cliniche di Papa Bergoglio, alle prese con una polmonite bilaterale e ricoverato da una settimana al policlinico Gemelli di Roma, continuino a essere stazionarie, gli esami del sangue "dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori", aveva spiegato ieri la sala stampa vaticana. Insomma, l'umore del Pontefice continua a essere buono ma il quadro generale resta comunque complesso così come la terapia farmacologica adottata e rimodulata per la terza volta in cinque giorni. E nella Santa sede ci si prepara a. Tra le ipotesi considerate anche quella più nefasta, tanto che alcune voci circolate nelle ultime ore riportano di unatra le alte sfere vaticane, avvenuta qualche giorno fa, che avrebbe coinvolto il cardinale Giovanni Battista Re.