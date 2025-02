Ferraratoday.it - La riqualificazione del Gad protagonista al Forum sulla sicurezza urbana

Leggi su Ferraratoday.it

Il ‘modello Ferrara’ all’attenzione dei comuni come esempio die rivitalizzazione della zona Gad e stazione. E’ in corso a Reggio Emilia ilitaliano per la, volto a condividere esperienze tra comuni con l’obiettivo di fornire spunti e modelli nella.