La rinascita di Mohamed Ihattaren

Forse ve l'eravate perso ma, dopo uno iato di oltre un anno e mezzo,è tornato da circa tre mesi a giocare partite ufficiali. A 22 anni l'ex giocatore della Juventus ha già vissuto tre vite: l’astro emergente baciato da un talento cristallino; l’artista dell’autodistruzione che viene allontanato dal calcio dai propri demoni; il figliol prodigo ripartito dalla base, dalle piccole cose di provincia, dove basta poco per sentirsi nuovamente in pace con il mondo. Questo luogo per lui si chiama Waalwijk, cittadina del Brabante che vanta un raro caso al mondo di squadra di calcio dalla ragione sociale a tema religioso. La squadra si chiama RKC, acronimo di Rooms Katholiek Combinatie, ossia Fusione Romano Cattolica, nome scelto quando nel 1940 venne fondata dall’unione di tre compagini locali, tutte più o meno di area cristiano-cattolica.