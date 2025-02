Bergamonews.it - La relazione finisce, lui inizia a perseguitarla: imprenditore condannato a 1 anno

Bergamo. Una storia d’amore naufragata per gli scatti di rabbia incontrollati di lui che, una volta lasciato, non si è rassegnato alla fine della storia ed hato a perseguitare la ex. Mercoledì 19 febbraio G.M.M., 54enne exdi una ditta di marketing, è statoper stalking a undi reclusione e a una multa di 4mila euro da versare alla parte offesa.I due si erano conosciuti nel gennaio 2024 su un sito di incontri ed avevanoto a frequentarsi in gran segreto. La donna non aveva detto nulla nemmeno alle sue due migliori amiche. Lasembrava andare per il meglio e la coppia aveva deciso di andare in vacanza insieme in Croazia. Quirono i problemi. La vittima in aula ha raccontato di una scenata al supermercato, dove lui si era arrabbiato ed avevato a gridare solo perché lei gli aveva chiesto se prendevano le salsicce.