La rana freccia dal letale dardo velenoso | un solo colpo può uccidere

Entriamo nelle foreste pluviali dell'America centrale e meridionale per svelare i segreti delle rane davelenose, un tempo usate dalle tribù indigene per avvelenare le cerbottane da caccia. Tra queste, la Phyllobates terribilis, una delle più letali al mondo: basta uncontatto per paralizzare ein pochi minuti ma in particolari condizioni, può diventare sorprendentemente innocua.