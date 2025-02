Ilrestodelcarlino.it - La protesta della sindaca: "Basta con i black out"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quasi mezzo metro di neve. E’ questa la situazione che si registrava sabato scorso a Montemonaco, nel bel mezzo dei Monti Sibillini. Una nevicata, quella che ha riguardato gran parte del Piceno, che ha fatto piacere agli amanti dell’inverno ma che ha provocato diversi disagi proprio nel piccolo paesino. Le strade provinciali e comunali sono rimaste sempre aperte, ma i continui sbalzi di corrente elettrica hanno causando un forte problema alla popolazione. "Spero che si intervenga con risolutezza una volta per tutte poiché così non si può andare avanti – attacca ladi Montemonaco, Francesca Grilli –. Occorre che Enel investa in manutenzione e infrastrutture per evitare disservizi ai cittadini che vivono in montagna. Il nostro territorio va tutelato se vogliamo combattere lo spopolamento.