La protesta dei metalmeccanici. Sciopero e presidio alla Hitachi

PISTOIANuovodi tre ore eieri davanti allo stabilimentodi Pistoia, perre contro il mancato rinnovo del contratto nazionale dei, dopo la rottura delle trattative con Federmeccanica-Assistal. Le richieste delle organizzazioni sindacali di categoria Fiom, Fim e Uilm, per quanto riguarda la parte salariale, sono di un aumento di stipendio che per il quinto livello è di 280 euro al mese per tutto il prossimo triennio, ma viene chiesta anche una riduzione dell’orario di lavoro che tenga conto della diversa gestione dei processi innovativi, come l’avvento dell’intelligenza artificiale. "Federmeccanica – spiega Stefano Angelini, segretario generale della Fiom Cgil – non ha accettato nulla della nostra piattaforma, tanto che hanno presentato una loro contro-piattaforma e solo su quella sono disposti a discutere.