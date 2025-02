La promoter e i ricordi musicali | Lucio Dalla dormiva sui tavoli Patti Pravo? Il nome d’arte richiama la depravazione

Leggi su Open.online

Mimma Gaspari Golino è unamusicale. Ha lavorato alla Rca, alle Messaggerie, alla Cgd. Sulla sua sediolina si sono seduti cantanti come Claudio Baglioni: «Suonò “Signora Lia”. E io ho perso la testa». Adesso, a proposito dell’ultimo Festival di Sanremo, dice: «Sono pazza di Olly. Non ha portato una grandissima canzone, ma lui è vitale, muscoloso. Non ho mai visto un cantautore così muscoloso. E poi anche se sono vecchietta voglio dirlo. Mi piace molto la sua sensualità». Mentre diCorsi non ha capito il successo: «Forse piace tanto perché suscita tenerezza». Ed Elodie è «brava, sensuale, ma non ha cuore. L’opposto di Giorgia che ogni sua nota è un pezzetto di cuore», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera.Il lavoro diNel mondo della musica Mimma Gaspari Golino è entrata «scrivendo testi per le canzoni, che portai a Teddy Reno.